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У россиян вырос интерес к инженерному образованию

сегодня 02:15

Фото pixabay.com

Разговоры о падении престижа профессии инженера ходят уже давно; реальность показывает иную картину.

Есть единственный объективный рейтинг востребованности российского образования – «Мониторинг по качеству приема», составляемый ежегодно НИУ ВШЭ, Критерии просты и понятны: средний балл ЕГЭ по каждому российскому вузу, данные сведены в таблицу. Качество высшего образования рейтинг не отражает, а вот престиж и востребованность специальностей – вполне.

В 2020 году технические вузы серьёзно поднялись в ренкинге. МИФИ поднялся на 29 позиций, до 4 места; ИТМО занял пятое, выросши сразу на 26 ступеней; МГТУ им. Баумана прибавил 31 позицию, поднявшись до 23 места; СПбПУ – с 67 на 24 и ЛЭТИ – с 100 на 25. Больше всех прибавил НИТУ «МИСиС», преодолев сразу 88 позиций и поднявшись до 15 места. К слову, МФТИ ещё два года назад вытеснил с первой позиции МГИМО, став самым престижным высшим учебным заведением России.

Восемь лет назад в топ-25 вузов по престижу был только один технический вуз – МФТИ.

Напомним, 20 августа в НГУ сообщили, что пожилые преподаватели и студенты будут размещены в разных аудиториях.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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