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Учения по ликвидации разлива нефти стартовали в Новосибирске

сегодня 14:19

Фото ГУ МЧС по НСО

Новосибирская область присоединилась к Всероссийской тренировке по ликвидации условной чрезвычайной ситуации; будет отрабатываться ликвидация разлива нефтепродуктов.

В Новосибирской области началось двухдневное комплексное командно-штабное учение, которое проверит готовность региона к устранению последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов.

По поручению президента России Владимира Путина с 22 по 23 сентября масштабная тренировка проходит на территории всей страны.

Задействованы федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, различные организации и службы.

Основная цель учений — отработка вопросов взаимодействия и обеспечения согласованности действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с аварийным разливом нефтепродуктов.

В соответствии с замыслом в первый день командно-штабного учения территориальная подсистема единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приведена в режим повышенной готовности.

Особое внимание будет обращено на оповещение, организацию сбора и обмена информацией между всеми участниками учений.

Отработка практических действий пройдёт в Бердске. Также состоится смотр готовности межведомственной группировки, задействованной в ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.

Главное управление МЧС России по Новосибирской области напоминает жителям и гостям региона, что учения плановые, следует не волноваться и с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям.

Напомним, накануне сотрудники МЧС провели учения в торговом центре в Новосибирске.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

учения
МЧС
новосибирск

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