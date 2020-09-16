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Учёные рассказали, придёт ли землетрясение в Новосибирскую область

сегодня 11:42

Фото pixabay.com

В Иркутской области произошло сильное землетрясение; ученые рассказали, чего ждать Новосибирской области.

Угрозы повторения иркутского землетрясения в Новосибирской области нет. Об этом Сиб.фм сообщил директор Алтае-Саянского филиала федерального исследовательского центра «Единая Геофизическая служба» РАН Александр Еманов.

«На Новосибирской области это землетрясение никак отразиться не может. Магнитуда 5,5. Эта не та магнитуда, которая способна разрушить, только хорошо тряхнуть. Могут развалиться только плохо построенные здания в Култуке», — отметил Еманов.

По оценкам учёного, в Новосибирской области крупных землетрясений не происходило. Периодически происходят толчки магнитудой 2-3 балла. В основном в регионе происходят техногенные землетрясения, вызванные промышленные взрывами.

«Сейсмическое воздействие вызывает переполох в области, когда оно превышает промвзрывы. В последние месяцы такого ничего не происходило. В основном у нас происходят промвзрывы, даже внутри города. Но к ним уже все привыкли», — подчеркнул Еманов.

Напомним, в ночь с 21 на 22 сентября в Иркутской области произошло сильное землетрясение.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

Новосибирская область
землетрясения
Иркутская область

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