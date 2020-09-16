Учёные выяснили наиболее токсичный продукт в холодильнике

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Пластиковые контейнеры для хранения еды, оказывается, несут не только пользу, но и вред; это связано с составом пластика.

Врачи из клиники Майо выяснили, что пластиковые контейнеры для хранения еды, которые есть едва ли не в каждом холодильнике, потенциально опасны. В их состав входит бисфенол А, также известный как BPA, вещество является одним из самых распространённых при изготовлении пластиковой посуды. Об этом сообщает Express.

ВРА способна попадать в продукты, делая их токсичными, хотя и не до открытого отравления. Тем не менее, негативный эффект имеет свойство накапливаться. Вещество, в частности, вызывает повышение артериального давления у взрослых, отражается на мозге, негативно влияет на простату у мальчиков в период полового созревания и наносит удар по здоровью беременных женщин.

Гарвардские учёные рекомендуют заменять пластиковые контейнеры посудой из стекла, фарфора или нержавеющей стали.

Напомним, 17 сентября названа крупа, помогающая развитию диабета.