Устроившего стрельбу экс-депутата отпустили из СИЗО

Фото Pixabay

Бывшего депутата, устроившего стрельбу по лодке с людьми на озере Любимовское, отпустили из СИЗО; бизнесмен Илья Русинов был арестован 23 июня.

Приозерский городской суд Ленинградской области отпустил из СИЗО бывшего муниципального депутата Санкт-Петербурга от "Единой России". 35-летнего Илью Русинова обвиняли в покушении на убийство, освободив под запрет определенных действий.

По версии следствия, 20 июня мужчине показалось, что лодка с отдыхающими подошла слишком близко к его дачному участку. Из-за чего он выстрелил в них из карабина, находясь на берегу. Все произошло на озере Любимовское, тогда ЛенТВ24 выезжал на место события.

Находившаяся в лодке женщина получила огнестрельное проникающее ранение таза.

«Суд отказал следователям, которые просили продлить срок нахождения под стражей Илье Русинову. Иная мера пресечения не избиралась, поэтому мужчина вышел из СИЗО на свободу», — сообщает ТАСС.

Напомним, в петербургском отделении "Единой России" после инцидента сообщали, что из-за возбуждения дела в отношении мужчины его членство в партии приостановлено.