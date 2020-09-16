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В Бурятию поступила первая партия вакцины от коронавируса

сегодня 17:04

Фото Global Look Press

В Бурятию поступила первая партия вакцины от коронавируса; какое количество доз поступило в Минздраве региона не уточнили.

Первая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции поступила в Бурятию. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.

"В Республику Бурятия поступила первая партия вакцины от COVID-19 "Гам-КОВИД-Вак", торговая марка "Спутник V", — сообщили в пресс-службе.

Сначала вакцины будут использованы для иммунизации медицинских работников. Также вакцинировать в первую очередь будут учителей. В Минздраве региона не уточнили, какое количество доз поступило.

"Первые небольшие поставки вакцины позволяют отработать логистические цепочки доставки в субъекты России", — пояснили в министерстве.

По состоянию на 22 сентября в Бурятии зарегистрировали 6 473 случая заражения коронавирусом, из них 3 812 — в Улан-Удэ. Ранее завершили лечение и выписались из больниц 5 268 человек, умерли 68.

Напомним, более тысячи студентов в Бурятии отправили на дистанционное обучение из-за коронавируса.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

вакцина
Республика Бурятия
коронавир

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