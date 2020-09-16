Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

В эпицентре – 8 баллов: в Иркутске проверяют здания после ночного землетрясения

сегодня 07:13

Фото из открытых источников

В Иркутске оперативные службы проверяют сохранность зданий после землетрясения; в столице Приангарья отмечены толчки в 5-6 баллов.

После ночного землетрясения в Иркутской области в столице региона ввели режим повышенной готовности. В Иркутске сейсмологи отметили толчки магнитудой 5-6 баллов.

Эпицентр находился в 15 километрах от Култука, там интенсивность колебания земной коры составила 8,1 балла.

Дежурные службы города начали сбор информации о последствиях подземных толчков. 2 экипажа аварийно- спасательной службы МКУ Иркутска «Безопасный город» осуществляют патрулирование на предмет возможных повреждений зданий.

Жертв и разрушений на данный момент не выявлено. Объекты коммунальной инфраструктуры и стратегические объекты, расположенные на территории Иркутска, работают в штатном режиме.

Жителям города рекомендуют соблюдать осторожность, а в случае возникновения экстренных ситуаций обращаться по телефонам 112.

Напомним, минувшей ночью жители Иркутска почувствовали два подземных толчка.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

землетрясения
Иркутская область

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

92498
«Взяла кредит, чтобы собрать детей в школу»: родители просят выплатить пособие на детей в октябре
41680
«Спартак» в меньшинстве победил в матче РПЛ и подвинул «Зенит» на первом месте
39802
Тело нашли возле кладбища: Следком сообщил подробности гибели известного учёного в Новосибирске
31279
В Новосибирской области за сутки от коронавируса умерли ещё три человека
24010
Не гриппуйте!: в Новосибирской области 300 тысяч жителей привились от гриппа за неделю
20328
Ещё три женщины умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области
20134
Автоматические продления выплат от ПФР продолжатся до 1 октября