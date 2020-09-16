В эпицентре – 8 баллов: в Иркутске проверяют здания после ночного землетрясения

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В Иркутске оперативные службы проверяют сохранность зданий после землетрясения; в столице Приангарья отмечены толчки в 5-6 баллов.

После ночного землетрясения в Иркутской области в столице региона ввели режим повышенной готовности. В Иркутске сейсмологи отметили толчки магнитудой 5-6 баллов.

Эпицентр находился в 15 километрах от Култука, там интенсивность колебания земной коры составила 8,1 балла.

Дежурные службы города начали сбор информации о последствиях подземных толчков. 2 экипажа аварийно- спасательной службы МКУ Иркутска «Безопасный город» осуществляют патрулирование на предмет возможных повреждений зданий.

Жертв и разрушений на данный момент не выявлено. Объекты коммунальной инфраструктуры и стратегические объекты, расположенные на территории Иркутска, работают в штатном режиме.

Жителям города рекомендуют соблюдать осторожность, а в случае возникновения экстренных ситуаций обращаться по телефонам 112.

Напомним, минувшей ночью жители Иркутска почувствовали два подземных толчка.