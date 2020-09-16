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В Иркутске создали мобильные группы для обследования жилых домов и соцобъектов после землетрясения

сегодня 09:11

Фото ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутской области созданы специальные группы для обследования зданий на предмет разрушения после ночного землетрясения; они будут работать во всех районах региона.

По данным дежурного сейсмостанции «Байкальской сейсмологической экспедиции», прошлой ночью, в 02:05 по иркутскому времени, на территории региона зарегистрировано сейсмособытие с координатами 51,75 с. ш., 103,38 в. д., магнитуда – 5,9, энергетический класс – 14,7, интенсивность в эпицентре по формуле 8,1 ощутимость в Иркутске до 5-6 баллов.

В 02:20 произошёл повторный толчок с теми же координатами, магнитуда – 4,9, энергетический класс – 12,8, интенсивность в эпицентре по формуле 6,7 ощутимость в городе Иркутске до 4 баллов.

На телефоны доверия Главного управления МЧС России по Иркутской области, а также единых дежурно-диспетчерских служб поступило порядка 1500 звонков информационного характера.

Эпицентр землетрясения находился в 15 км от населённого пункта Култук Слюдянского района.

Землетрясение ощущалось на территории 11 муниципальных образований Иркутской области: Иркутск, Ангарск, Шелеховский район, Усольский район, Черемховский район, Зиминский район, Заларинский район, Нукутский район, Слюдянский район, Зима, Свирск. Как сообщили в МЧС, толчки ощутили жители 367 населённых пунктов.

В городах Иркутске, Ангарске, Шелехово, Слюдянке, Усолье-Сибирском работают совместные группы муниципальных образований и пожарно-спасательных гарнизонов. На данный момент проведено визуальное обследование жилого сектора. Разрушений не зафиксировано. Объекты жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социально-значимые объекты работают в штатном режиме.

Главным управлением МЧС России по Иркутской области организовано взаимодействие с органами местного самоуправления. В населённых пунктах созданы рабочие группы, которые проведут детальное обследование жилого сектора и объектов социального значения.

В главном управлении круглосуточно работает телефон доверия: 8(3952) 399-999.

Напомним, жители Иркутской области поделились впечатлениями после ночного землетрясения.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Иркутская область
землетрясение

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