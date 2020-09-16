В Иркутске введён режим повышенной готовности: виной тому ночное землетрясение
Фото из открытых источников
Первое замешательство, вызванное землетрясением, прошло; городские власти предпринимают все необходимые шаги.
Муниципалитет Иркутска ввёл режим повышенной готовности после серии подземных толчков. Непосредственно в Иркутске магнитуда составила 5,9 балла, в эпицентре, располагавшемся вблизи Култука в Слюдянском районе Иркутской области – 8,1 балла. Об этом сообщает муниципалитет. В городе, согласно поручению мэра Руслана Болотова, дежурными службами начат сбор информации о последствиях землетрясения. Город патрулируется двумя экипажами аварийно — спасательной службы МКУ «Безопасный город», выявляются возможные повреждения зданий. Жертв и разрушений на настоящий момент не зафиксировано. Городская инфраструктура работает в штатном режиме.
Напомним, 22 сентября стали известны подробности землетрясения в Иркутске.
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