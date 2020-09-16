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В Кузбассе установят памятник космонавту Алексею Леонову

сегодня 14:42

Фото из открытых источников

Памятник космонавту Леонову появится на его родине в Кузбассе; память увековечат в родном селе.

В Кемеровской области появится памятник Алексею Леонову. Власти сообщили об утверждении скульптурного изображения.

Согласно информации Минкульта Кузбасса, скульптура появится в селе Листвянка Тисульского района, где родился космонавт, к годовщине со дня его смерти.

«Все работы будут закончены до годовщины со дня смерти космонавта 11 октября 2020 года», – говорится в сообщении.

Высота памятника составит семь метров. Частью композиции будут изображения Земли, орбиты и спутника из кованой меди.

Изображение памятника пока держат в секрете.

Напомним, на Алтае установили памятник космонавту Герману Титову.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

памятник
Кемеровская область

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