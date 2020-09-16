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В МЧС раскрыли подробности пожара на территории новосибирского завода

сегодня 18:55

Фото «Инцидент Новосибирск» ВК

В Октябрьском районе Новосибирска загорелось одно из помещений на территории завода «Электросигнал»; произошло частичное обрушение кровли.

Пожарные продолжают ликвидацию возгорания на территории завода «Электросигнал» на улице Добролюбова. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, огонь охватил неиспользуемое здание в Октябрьском районе, которое готовили к сносу.

Площадь пожара составляет не менее 200 квадратных метров, а тушение проходит по повышенному рангу. Также в МЧС добавили, что произошло обрушение одного из подъездов здания.

Из здания спасатели вынесли два газовых и два кислородных баллона.

Напомним, 18 сентября пожар произошёл на новосибирском кирзаводе.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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