В Новосибирске избили бывшего кандидата в мэры города

Фото facebook.com/sibforum

Неизвестный напал на Сергея Проничева в Дзержинском районе города; его знакомые утверждают, что ранее Проничев сообщал о слежке.

В Новосибирске напали на бывшего кандидата в мэры города Сергея Проничева. Об этом в своём Facebook сообщил его знакомый Виктор Козодой. По его словам, инцидент произошёл около часа назад 22 сентября.

«Было совершено нападение на С. Проничева. Неизвестный нанёс удар тяжёлым предметом по голове С. Проничеву, разбив голову до крови, после чего тот упал на землю. Ему была оказана первая помощь», — пишет он.

С его слов, Проничев несколько дней назад заявил, что заметил за собой слежку. Он считает, что это может иметь связь со сменой руководства управляющей компании в Академгородке. Вероятно, речь идёт о ФГУП «ЖКУ ННЦ».

Ранее Сиб.фм сообщал, что в начале сентября место директора учреждения в статусе врио занял Игорь Горбовский, который ранее работал на руководящих должностях в управляющих компаниях московского холдинга «МКС». Сергей Проничев, который сегодня сообщил о нападении, также имеет отношение к «МКС».

В феврале этого года заместителя директора ФГУП «ЖКУ ННЦ» Владимира Понуровского арестовали по подозрению в оказании услуг ненадлежащего качества. Это произошло после трагедии на вечеринке, где погибла студентка.