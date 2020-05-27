В Новосибирске начался осенний призыв

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Губернатор Андрей Травников подписал постановление об осеннем призыве на военную службу в Новосибирской области; документ подписан сегодня.

Глава региона Андрей Травников 22 сентября подписал постановление № 166 «О призыве граждан Российской Федерации на военную службу в Новосибирской области осенью 2020 года». Документом предусмотрено создание призывной комиссии Новосибирской области, которую возглавил лично глава региона.

В основной состав комиссии, помимо главы региона, вошли руководители областных исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, ФКУ «Военный комиссариат Новосибирской области», ГУ МВД России по Новосибирской области и другие.

Согласно постановлению, утверждены призывные комиссии муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, а также их составы.

Министерству здравоохранения Новосибирской области поручено обеспечить своевременное прибытие врачей-специалистов учреждений здравоохранения в муниципальные образования региона для медицинского освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу, предоставление неотложной медицинской помощи на сборном пункте Новосибирской области и др.

Областному министерству физической культуры и спорта предписано оказать содействие военному комиссариату региона в организации на сборном пункте Новосибирской области спортивно-массовой работы и проверки физической подготовленности призывников, министерству культуры региона – в период отправки призывников организовать на сборном пункте проведение мероприятий по культурно-массовой и воспитательной работе.

Напомним, в мае матери призывников обвинили Новосибирский военный комиссариат в нарушениях.