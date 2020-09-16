В Новосибирске открылся Затулинский дисперсный парк

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

В Новосибирске открылся новый парк; объект выполнен в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Сегодня, 22 сентября, в Новосибирске открыли Затулинский дисперсный парк. Об этом сообщила пресс-служба администрации области.

На территории парка появилась комфортная прогулочная зона, велосипедная дорожка, площадка для воркаута, сцена и многое другое. Объект торжественно открыл министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

«Инициатива создать единое пространство для прогулок, отдыха, занятий спортом принадлежит самим жителям. Работы по благоустройству велись под контролем Правительства Новосибирской области, на объекте работал стройконтроль. Благоустройство Затулинского дисперсного парка является самым масштабным и капиталоёмким проектом благоустройства в этом году в нашем регионе», – отметил Денис Архипов.

По словам министра, Затулинка перестала быть окраиной города, теперь это быстрорастущий перспективный микрорайон. В скоро времени здесь также построят новую поликлинику (одну из семи в рамках масштабного ГЧП-проекта), начнут работы по ремонту и реконструкции дорог, строительству детских и спортивных площадок.

По мнению Архипова, Затулинский парк станет одной из достопримечательностей Кировского района. Дизайн-проект комплексного благоустройства был разработан московским бюро «Стрелка» совместно с новосибирской мастерской «Адаптик-А» по заказу Российского фонда «Единый институт развития в жилищной сфере».

Благоустройство объекта велось в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

В 2020 году реализован первый этап работ – благоустроена территория, занятая парком культуры и отдыха «Бугринская роща». Были обустроены пешеходные дорожки, сцена, сделано освещение, установлены детская игровая и спортивная площадки, малые архитектурные формы, высажены деревья, кустарники и многолетние растения, также появилось граффити на фасаде здания кинотеатра «Рассвет». Объем финансирования работ в 2020 году составил более 180 млн рублей – преимущественно это средства областного и федерального бюджета.

На последующих этапах (в 2021-2022 годах) планируется обустройство ряда общественных территорий (сквер «Сибирь», пешеходные бульвары вдоль ул. Зорге и Громова, территория вокруг кинотеатра «Рассвет») и перехода к Городской клинической поликлинике № 22.

В рамках национального проекта в Новосибирской области в этом году благоустраивается 177 объектов: 55 общественных пространств и 122 придомовые территории. Общий объем финансирования работ по благоустройству из бюджетов всех уровней составляет почти 1 миллиард рублей. В настоящее время работы завершены уже на 115 объектах: обустроено 90 придомовых территорий и 25 общественных пространств.

Напомним, Новосибирский зоопарк позвал пенсионеров на бесплатные прогулки.