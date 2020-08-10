В Омской области открыли долгожданный 16-километровый объезд Казахстана

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В Омской области открыли дорогу, построенную в объезд Казахстана; существующий многолетний маршрут будет закрыт с 2021 года.

Власти Омской области завершили строительство шестнадцатикилометрового объезда автодороги, которая проходит по территории Казахстана. Как сообщила пресс-служба правительства региона, старая трасса будет закрыта для проезда граждан РФ с 2021 года.

"Сегодня у нас исторический день — мы открываем дорогу, которая для нас очень важна. Она связывает два района и связывает нас с дружественным Казахстаном. Здесь идет достаточно интенсивный поток грузоперевозок, а также проживают близкие друг другу по родственным связям люди, которые постоянно пользуются этой дорогой", — цитирует пресс-служба губернатора Омской области Александра Буркова.

Участок дороги Омск — Русская Поляна протяженностью 8 км власти Казахстана планировали закрыть для проезда граждан России из-за отсутствия пунктов пропуска через государственную границу с 2019 года. Позднее безостановочный проезд граждан РФ был продлен до 1 января 2021 года, чтобы омские дорожники успели построить объезд.

На строительство дороги протяженностью 15,8 км было направлено более 740 млн рублей из федерального и областного бюджетов. С введением нового участка в объезд территории Казахстана путь в Омск будет составлять 146 км.

Отмечается, в случае закрытия казахстанского отрезка дороги жителям Русской Поляны пришлось бы ездить в Омск через поселок Нововаршавка, а длина маршрута увеличилась бы более чем на треть — до 220 км.

Напомним, губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил обеспечить высокое качество гарантийных работ на дорогах региона.