В России утвердили новые правила: кто имеет приоритет на поступление в детсад и школу

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Некоторые дети имеют приоритет при поступлении в детсад и школу; Минпросвещения опубликовало новый приказ.

В России утвердили приоритетный приём в школу детей, у которых в ней учатся братья или сёстры. Об этом говорится в приказе о порядке приёма детей на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, который выпустило Минпросвещения.

О том, что в России разрабатывают законопроект, который поможет детям-родственникам обучаться в одной школе, стало известно летом прошлого года. В ноябре его приняла Госдума, а затем – Совет Федерации. В декабре документ подписал президент России Владимир Путин.

Право на приоритетное зачисление в ту же школу или детский сад, что и их братья и сёстры, получили дети из одной семьи, имеющие общее место жительства.

Напомним, 21 сентября родители новосибирских школьников пожаловались на несправедливые оценки и слишком огромные домашние задания.