В самом ближнем к эпицентру иркутского землетрясения посёлке рассказали о последствиях ночных толчков
Фото из открытых источников
В Култуке, расположенном в 15 километрах от эпицентра ночного землетрясения, проводят обследование строений; видимых разрушений нет.
В посёлке Култук, находящемся в 15 километрах от эпицентра землетрясения, ночью 22 сентября не зафиксировано явных разрушений. Об этом изданию IRK.ru рассказали в местной администрации.
По словам чиновников, после толчков произошло аварийное отключение электроэнергии в Ангасолке и Култуке, которое в настоящее время восстановлено.
В настоящее время специалисты созданной комиссии осматривают дома по заявкам местных жителей.
Напомним, отголоски иркутского землетрясения почувствовали жители четырёх районов Бурятии.
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