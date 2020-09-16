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В самом ближнем к эпицентру иркутского землетрясения посёлке рассказали о последствиях ночных толчков

сегодня 09:39

Фото из открытых источников

В Култуке, расположенном в 15 километрах от эпицентра ночного землетрясения, проводят обследование строений; видимых разрушений нет.

В посёлке Култук, находящемся в 15 километрах от эпицентра землетрясения, ночью 22 сентября не зафиксировано явных разрушений. Об этом изданию IRK.ru рассказали в местной администрации.

По словам чиновников, после толчков произошло аварийное отключение электроэнергии в Ангасолке и Култуке, которое в настоящее время восстановлено.

В настоящее время специалисты созданной комиссии осматривают дома по заявкам местных жителей.

Напомним, отголоски иркутского землетрясения почувствовали жители четырёх районов Бурятии.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Иркутская область
землетрясение

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