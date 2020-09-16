В Совфеде признали необходимость введения бессрочного пособия по безработице

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Ввести бессрочное пособие по безработице и увеличить его до размера прожиточного минимума предложили в России; в Совфеде эту идею поддержал сенатор Валерий Рязанский.

Сенатор Совета Федерации поддержал идею о введении для безработных с детьми бессрочных выплат. Такое предложение высказала Федерация независимых профсоюзов России. В случае, если инициативу примут в правительстве, размер пособия вырастет до прожиточного минимума на ребёнка (около 10,7 тысяч рублей по России).

В беседе с изданием Nation News председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский уточнил, что государство обязано поддерживать россиян, оставшихся без работы.

«Те специальные меры поддержки семей, в которых один член или оба оказались без работы, необходимы. Нужно помогать содержать детвору», — отметил Рязанский.

С ним согласен экономист Константин Селянин, который в разговоре с URA.RU заявил, что размер пособия можно определять, исходя из числа детей в семье.

«Идея привязать социальные выплаты к количеству детей и выплачивать на ребёнка — правильная. Чтобы это обеспечивало существование пока ещё нетрудоспособного гражданина, если родители временно лишились работы», — пояснил эксперт.

Также он уточнил, что пособие должно быть временным, но необходимо, чтобы оно соответствовало хотя бы одному МРОТ.

Напомним, в середине сентября в Госдуме предложили рассмотреть возможность увеличения пособия по безработице в два раза.