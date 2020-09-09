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В «Векторе» назвали дату регистрации вакцины от COVID-19

сегодня 16:28

Фото Pixabay

Новосибирский центр вирусологии «Вектор» готовится к регистрации своей вакцины от коронавируса; это может произойти в течение следующего месяца.

«Вектор» может зарегистрировать вакцину от коронавируса к 15 октября. Об этом 22 сентября сообщили в Роспотребнадзоре, передаёт РИА-Новости.

Сообщается, что вакцину новосибирского центра вирусологии после регистрации планируют испытывать на добровольцах старше 60-ти лет.

Ранее в центре «Вектор» заявили о завершении первой фазы исследований вакцины от коронавируса. По словам заведующего отделом зоонозных инфекций и гриппа «Вектора» Александра Рыжикова, первый этап клинических испытаний доказал безопасность вакцины.

Напомним, 9 сентября в России начали маркировать вакцину от коронавируса центра имени Гамалеи.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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