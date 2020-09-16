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Видео тушения крупного пожара на территории завода «Электросигнал»: спасатели продолжают отважно бороться с огнём

сегодня 20:37

Фото и видео МЧС России

В Октябрьском районе Новосибирска загорелось здание на территории завода «Электросигнал»; появились видеозаписи тушения пожара.

В Октябрьском районе Новосибирска загорелось одно из помещений на территории завода «Электросигнал», произошло частичное обрушение кровли. Появились видео с тушения крупного пожара.

Сообщение о происшествии поступило в 16:51. Уже через четыре минуты первые пожарно-спасательные подразделения были на месте вызова.

Работу пожарным осложняла большая площадь ветхого и заброшенного здания, а также наличие горячих конструкций.

Были поданы стволы, в том числе лафетный, от автоцистерн и магистральных линий для защиты не горящей части сооружения и ликвидации самого пожара.

В 19:37 сотрудники МЧС России при помощи высотной и другой специализированной техники локализовали пожар на площади 300 квадратных метров, сумев предотвратить дальнейшее распространение огня.

В настоящий момент продолжается работа по ликвидации возгорания.

Всего на реагирование задействовано 33 человека и 10 единиц техники.

Напомним, 18 сентября стали известны подробности пожара на Кирзаводе в Ленинском районе Новосибирска.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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пожар
спасатели
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МЧС
новосибирск
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