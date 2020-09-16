Видео тушения крупного пожара на территории завода «Электросигнал»: спасатели продолжают отважно бороться с огнём
Фото и видео МЧС России
В Октябрьском районе Новосибирска загорелось здание на территории завода «Электросигнал»; появились видеозаписи тушения пожара.
В Октябрьском районе Новосибирска загорелось одно из помещений на территории завода «Электросигнал», произошло частичное обрушение кровли. Появились видео с тушения крупного пожара.
Сообщение о происшествии поступило в 16:51. Уже через четыре минуты первые пожарно-спасательные подразделения были на месте вызова.
Работу пожарным осложняла большая площадь ветхого и заброшенного здания, а также наличие горячих конструкций.
Были поданы стволы, в том числе лафетный, от автоцистерн и магистральных линий для защиты не горящей части сооружения и ликвидации самого пожара.
В 19:37 сотрудники МЧС России при помощи высотной и другой специализированной техники локализовали пожар на площади 300 квадратных метров, сумев предотвратить дальнейшее распространение огня.
В настоящий момент продолжается работа по ликвидации возгорания.
Всего на реагирование задействовано 33 человека и 10 единиц техники.
Напомним, 18 сентября стали известны подробности пожара на Кирзаводе в Ленинском районе Новосибирска.
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