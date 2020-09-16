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Виссариона и его сподвижников доставили в Новосибирск

сегодня 20:12

Фото с сайта sledcom.ru и из открытых источников

Руководителей красноярской секты «Церковь последнего завета» доставили в Новосибирск; в столице Сибири сектантам изберут меру пресечения.

Задержанных руководителей общины Виссариона доставили в новосибирское отделение СК. Предполагается, что здесь сектантам изберут меру пресечения. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на информированный источник.

Сообщается также, что все трое задержанных доставлены в 5-е следственное управление на улице Каменской, 38.

Ранее сообщалось, что троих руководителей религиозной организации «Церковь последнего завета» задержали в Красноярском крае. Следователи пояснили, что сектантов подозревают в психологическом насилии над последователями и вымогательствах.

Напомним, секта появилась в 1991 году, её основателем был Сергей Тороп, известный как Виссарион. Через четыре года его последователи основали поселение, которое назвали городом Солнца. Сектанты проживают в нескольких населённых пунктов на юге Красноярского края.

Автор:
Денис Калин

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Теги

Новосибирская область
Красноярский край
секта

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