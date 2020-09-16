«Вот это тело»: Дженнифер Лопес взорвала интернет очередным полуобнажённым фото
Фотографии из аккаунта jlo в Instagram
Дженнифер Лопес поделилась откровенным снимком; фанаты звезды пришли в восторг, а женщины решили заняться спортом.
Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес поделилась откровенным снимком с отдыха и удивила фанатов. Фотографию звезда опубликовала в своём аккаунте Instagram.
На размещённом в сети кадре 51-летняя знаменитость запечатлена в бикини с тропическим принтом. Её сфотографировали в воде с мокрыми волосами. Свой образ Лопес дополнила несколькими подвесками.
«Отпускная атмосфера», — подписала она пост, который уже набрал более 3 миллионов «лайков».
Подтянутое тело исполнительницы вдохновило её поклонников.
«Боже, вот это тело! Окей, я начну тренироваться с завтрашнего дня»;
«Как ей может быть 51?»;
«Выглядишь просто потрясающе»;
«Моё вдохновение»;
«Идеальная», — высказывались они в комментариях.
Напомним, 20 сентября Виктория Бекхэм разгневала поклонников, опубликовав видео обнажённой груди.
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