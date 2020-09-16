«Вот это тело»: Дженнифер Лопес взорвала интернет очередным полуобнажённым фото

Фотографии из аккаунта jlo в Instagram

Дженнифер Лопес поделилась откровенным снимком; фанаты звезды пришли в восторг, а женщины решили заняться спортом.

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес поделилась откровенным снимком с отдыха и удивила фанатов. Фотографию звезда опубликовала в своём аккаунте Instagram.

На размещённом в сети кадре 51-летняя знаменитость запечатлена в бикини с тропическим принтом. Её сфотографировали в воде с мокрыми волосами. Свой образ Лопес дополнила несколькими подвесками.

«Отпускная атмосфера», — подписала она пост, который уже набрал более 3 миллионов «лайков».

Подтянутое тело исполнительницы вдохновило её поклонников.

«Боже, вот это тело! Окей, я начну тренироваться с завтрашнего дня»;

«Как ей может быть 51?»;

«Выглядишь просто потрясающе»;

«Моё вдохновение»;

«Идеальная», — высказывались они в комментариях.

Напомним, 20 сентября Виктория Бекхэм разгневала поклонников, опубликовав видео обнажённой груди.