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Врач рассказал о риске развития рака лёгких у бывших курильщиков

сегодня 13:14

Фото pixabay.com

У бывших курильщиков сохраняется повышенная опасность развития рака легких; специалист назвал срок, после которого риск существенно уменьшается.

В течение 10 лет у бывших курильщиков остаётся повышенный риск развития рака лёгкого. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на главного внештатного специалиста — онколога, генерального директора НМИЦ радиологии Минздрава России Андрея Каприна.

По его словам, только через 10 лет после отказа от пагубной привычки курильщик «снимается как курильщик». Именно после этого срока уменьшается риск развития рака лёгкого.

Как ранее писал Сиб.фм, учёные назвали три общедоступных препарата, которые способны предотвратить и снизить смертность от рака лёгкого.

Напомним, главный онколог России назвал тревожные симптомы рака.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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Теги

здоровье
онкология

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