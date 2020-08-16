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Врач рассказала о самых полезных и дешёвых продуктах

сегодня 21:35

Фото pixabay.com

Диета не обязательно связана с серьёзными финансовыми затратами; есть перечень полезных, но доступных по цене продуктов.

Шведский диетолог Кристина Андерссон назвала одиннадцать самых полезных, но недорогих продуктов, которые должны быть в рационе каждого человека.

На первом месте – лук, это кладезь витаминов, к тому же растение обладает серьёзным бактерицидным эффектом. Наиболее полезен красный лук, богатый антиоксидантами, которые подавляют воспалительные процессы в организме. Подробности раскрывает Svenska Dagbladet.

Ешьте капусту, она защищает организм от рака. Разве что страдающим болезнями желудка не стоит употреблять её сырой.

Андерссон указывает, что диетическое питание можно выстроить на картофеле – он хорошо насыщает организм, калориен, но не приводит к ожирению. Разнообразьте ваш рацион морковью, пастернаком и свёклой, они пополнят организм минералами, «здоровыми» углеводами и волокнами.

Шведский врач рекомендует употреблять овёс, который регулирует уровень холестерина и сахара в крови. Ешьте фасоль, нут и чечевицу, богатые белком и минералами. Не забывайте про яйца, которые медики называют природными мультивитаминами, так много в них полезных веществ.

Напомним, 16 августа стало известно, что зелёный чай защищает мозг от болезней.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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