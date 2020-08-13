Всё по закону: местные власти могут получить право сносить любое жильё
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Законопроект, наделяющий властные структуры на местах правом сносить и реконструировать любое жильё, а не только аварийное, поступил в Госдуму; жильё может быть изъято принудительно.
Документ разработан представителями нижней и верхней палаты Федерального собрания, сообщает «Коммерсант».
Требуется внесение поправок в несколько российских кодексов. В документе есть ссылка на потребность в комплексном развитии территорий, для чего местные власти смогут изымать жилую недвижимость в принудительном порядке.
То есть, власти смогут сносить или реконструировать любые многоквартирные дома для обновления среды и повышения благополучия граждан. Документ не содержит термина «реновация». Планируется, что реновацию регионы будут осуществлять без участия федеральных средств.
Напомним, 13 августа стал известен проект реновации НГУ.
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