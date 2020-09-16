Выплаты пенсионерам к 1 октября: где выплатят 5000, а где 500 рублей

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Пенсионеры нескольких регионов страны получат доплаты ко Дню пожилого человека; размер выплат может составлять от 500 до 5000 рублей.

Суммы, которые выплатят пенсионерам ко Дню пожилого человека, могут отличаться в десять раз в зависимости от региона. Размер выплат зависит от финансового состояния в регионе, а их размер устанавливает местное правительство.

Не все пенсионеры России получат деньги в праздник, лишь некоторые субъекты уже установили собственные выплаты к 1 сентября.

Уже известно, что самые большие прибавки ожидают пенсионеров Ненецкого АО. Там выплатят по 5 тысяч рублей на человека, а тем, кто старше 70 лет, – по 16 640 рублей.

В десять раз меньше получат пенсионеры Рязанской области. 500 рублей выплатят тем, кто старше 90 лет.

Пенсионеры Челябинской области получат по 700 рублей.

Такая разница в суммах объясняется тем, что не все регионы способны «подарить» своим пенсионерам деньги. Об этом заявила депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, доктор экономических наук Оксана Дмитриева в интервью изданию «МК».

«Понятно, что систематические дополнительные выплаты пенсионам по случаю праздников многие регионы не способны обеспечить. Просто их бюджеты (а у подавляющего большинства они дотационные) не потянут такую нагрузку», – заявила чиновница.

Эксперты считают, что дополнительные выплаты стоило бы перечислять из федерального бюджета и выплачивать на государственном уровне.

«В России 43,5 миллиона пенсионеров, и выплаты, скажем, по 10 тысяч рублей для пожилых на уровне недавнего детского пособия обошлись бы казне в 435 миллиардов рублей. Пенсионные надбавки пошли бы собственным гражданам, которые ещё и купили бы на эти деньги товары у российских производителей. Всё это помогло бы в трудный момент и людям, и экономике, а обошлось бы менее чем в 0,5 % от полного годового ВВП России. Или потребует около 1 % от суммы золотовалютных резервов, которые так бережёт ЦБ и которые только за этот год приросли на 3 триллиона рублей», — отметил шеф-аналитик «ТелеТрейд» Пётр Пушкарёв.

Напомним, накануне Минтруда опубликовало данные о возможном размере пенсий в следующем году. Планируется, что в среднем пенсионеры будут получать 17 443 рубля.