Выплаты пенсионерам к 1 октября: кому и сколько доплатят

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В нескольких регионах страны пенсионерам выплатят дополнительные средства; больше всех получат жители в Ненецком округе.

Общего решения по выплатах пенсионерам ко Дню пожилого человека не принято. Однако в ряде регионов пожилым гражданам выплатят дополнительные средства.

Например, в Ненецком АО пенсионеры получат по 5 тысяч рублей, а лица старше 70 лет — по 16 640 рублей. В Рязанской области из регионального бюджета выделят 500 рублей на каждого жителям региона старше 90 лет. В Челябинской области пенсионеров ждёт единоразовая прибавка в 700 рублей.

«Понятно, что систематические дополнительные выплаты пенсионам по случаю праздников многие регионы не способны обеспечить. Просто их бюджеты (а у подавляющего большинства они дотационные) не потянут такую нагрузку. Однако не надо забывать, что именно в этом году из-за пандемии коронавируса пожилые россияне оказались в значительной степени ущемлёнными. Они провели несколько тяжёлых месяцев на самоизоляции, но адекватной помощи от государства так и не получили, в отличие от семей с детьми. Да, были какие-то перечисления на покупку масок, и всё, пожалуй. Поэтому если к 1 октября субъекты найдут возможность поддержать самую возрастную категорию граждан, это будет правильно», — заявила депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, доктор экономических наук Оксана Дмитриева в интервью изданию «МК».

Все чаще эксперты и обычные граждане заявляют, что дополнительные выплаты российским пенсионерам было бы правильно узаконить на федеральном уровне.

Напомним, в ПФР рассказали, кто из пенсионеров может рассчитывать на доплату в следующие три месяца.