«Я думала, мы все умрём»: жители Иркутска рассказали об ужасах ночного землетрясения

Фото из открытых источников, видео со страницы "Инцидент Иркутск" в социальной сети "ВКонтакте"

В Сети обсуждают ночное землетрясение в Иркутской области; в эпицентре магнитуда достигла 8,1 балла.

Жителей Иркутска перепугало ночное землетрясение. В Сети люди делятся впечатлениями от пережитого. В столице области люди ощутили два толчка. Магнитуда первого была 5,9 балла, второго – 2-3 балла.

«У меня недалеко железка и в это время поезд проходил. Я спросонья подумала «Фигассе у них вундервафля едет!». Через пару секунд въехала и уже было не смешно. Я в одноэтажном доме подскочила, а людям в новостройках совсем весело», — написала Анна Волкова

«Я немного посидела, глядя, как на полках падают коллекционное куклы и вазочки и убежала в туалет. Стояла там. Ой, опять трясёт! Прихватила сумку с документами и картами. Сижу в туалете», — сообщила Ольга Юрьева.

«20-й год ну нееет!», — попросил Евгений Гришкевич

«17 этаж, тряхануло очень ощутимо , проснулась и поняла , что иду в ванну, уроки ОБЖ не прошли даром», — поделилась Наталья Баранова.

«Да блин, на улицу в три секунды выскочил!», — сообщил Олег Иванов.

«Живы, 5 этаж. Ангарск. Жутковато было!», написал Дмитрий Большедворский.

«Я думала, мы все умрём», — посетовала Полина Кириллова.

Толчки ощутили не только в Иркутске. Эпицентр был в 15 километрах от Култука. Как рассказали в МЧС, в общей сложности землетрясение почувствовали жители 12 районов региона.

«В Байкальском тоже трясло не хило. У меня кое-что из шкафов и на полках попадало. За минуту до толчка голова закружилась. На улице никого не видно народ спит», — рассказала Ольга Юрьева.

Некоторые подписчики посчитали, что это Байкал обиделся на людей за загрязнение и мстит.

«Пора купить хороший коньяк и задобрить Байкал», — предложила Марина Веселова

Некоторые связали произошедшее с символами и усомнились в правильности избрания главой области Игоря Кобзева.

«Блин, может зря нам Кобзева прислали... МЧС, однако. Миром правят символы...», — написал анонимный подписчик.

Напомним, в Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за землетрясения.