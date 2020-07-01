«Яндекс» покупает «Тинькофф банк» за 5,5$ млрд

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Компания «Яндекс» может купить TCS Group за 5,5 млрд долларов; главным её активом является «Тинькофф банк».

Компания «Яндекс» договорилась о покупке TSC Group, в которую входит «Тинькофф банк» Олега Тинькова. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба «Яндекса». Как передаёт «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании, на данный момент сделка обсуждается.

«Яндекс» заявил, что может оплатить покупку своими акциями и деньгами.

Отмечается, что бумаги «Яндекса» после сообщения о сделке подорожали на 3%. Также поднялась цена на акции TSC Group — рост превысил 5%.

Напомним, ранее Олег Тиньков переболел коронавирусом на фоне лейкемии.