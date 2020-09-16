За гибель в ДТП в Греции жительницы Новосибирска пойманного в Москве жителя Крита отправили в колонию

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Суд вынес приговор по делу о гибели жительницы Новосибирска в Греции; киприот два года скрывался от российского правосудия, а был пойман в Москве.

В Новосибирской области осудили 22-летнего молодого человека, который на острове Крит в Греции совершил смертельное ДТП. В нем погибла 37-летняя жительница Новосибирска.

Как пишут СМИ, приговор — 2 года лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, виновника ДТП на два года лишили права управлять автомобилями.

По данным следствия, 8 сентября днем на 11 километре окружной дороги из Ретимно в Спили острова Крит молодой человек выехал на полосу встречного движения, столкнувшись с другим автомобилем. В результате столкновения пострадали две пассажирки из России, одна из которых получила смертельные травмы и погибла.

"Водитель выбрал небезопасную для движения скорость, потерял контроль над управлением транспортным средством, осуществил выезд на полосу для движения транспорта во встречном направлении и допустил столкновение со встречным автомобилем", — рассказали в СУ СК России по Новосибирской области.

Отметим, что после ДТП парень скрылся с острова Крит и был объявлен в международный розыск. В сентябре 2019 года виновника ДТП поймали в аэропорту Москвы, когда он пытался улететь из города. Мужчину арестовали, а дело дошло до суда. Так как молодой человек избежал наказания в Греции, его судили в России.

Напомним, после жуткого ДТП в Барнауле, где погибла семья с двумя детьми, возбудили уголовное дело.