Задержанному за взятку алтайскому депутату продлили арест в Новосибирске

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Алтайский депутат попался на даче взятки; новосибирский суд продлил срок ареста Кондратьева.

Советский районный суд Новосибирска продлил срок содержания под стражей Всеволоду Кондратьеву, который подозревается в даче взятки в крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области; обвиняемому Кондратьеву В. продлён срок содержания под стражей на срок 02 месяца 00 суток, а всего до 03 месяцев 30 суток, то есть по 23 ноября 2020 года», — говорится в сообщении.

Как ранее писал Сиб.фм, Всеволод Кондратьев на момент задержания являлся депутатом Законодательного собрания Алтайского края. Его подозревают в даче взятки должностному лицу через посредника. Сумма не указывалась, однако размер взятки следствие оценивает как особо крупный.

Напомним, следователя из Новосибирска подозревают в вымогательстве взятки.