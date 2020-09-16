Землетрясение 4,5 балла в Новосибирской области: как это было

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Последствия ночного землетрясения в Иркутской области стали темой номер один для местных СМИ и пабликов в соцсетях – перепуганные местные жители делятся впечатлениями от пережитого; также было и в Новосибирской области в октябре 2019-го – несколько секунд в квартирах звенела посуда и мебель ходила ходуном.

Переживать последствия землетрясений новосибирцам не привыкать — до сибиряков волна доходит то из соседнего Кузбасса, то из Горного Алтая. Сиб.фм вспомнил, когда дрожь земли пугала жителей больше всего.

«Так меня штормануло»

Последнее сильное сейсмособытие специалисты связывают с 2019 годом. Утром 29 октября жители четырёх деревень Искитимского района почувствовали толчки магнитудой до 4,5 баллов.

По данным регионального МЧС, отголоски ощущались в 10-километровой зоне — в населённых пунктах Харино, Девкино, Усть-Чем и Белово.

Со слов местных жителей, не заметить землетрясения могли только те, кто в это время спал. Остальные — и видели, и чувствовали. В помещениях подпрыгивала мебель, в сервантах звенела посуда.

«Я в этот момент чай пила — все пролилось их кружки, так меня штормануло», — поделилась местная жительница.

Отметим, что, несмотря на довольно высокую магнитуду, среди населения пострадавших не было.

Выбегали в домашних халатах

Ранее, в сентябре 2003 года, новосибирцев тряхнуло из-за пришедшей с Алтая волны. В эпицентре — посёлке Кош-Агач — сила толчков достигала 8 баллов по шкале Рихтера. Сибирской столице досталось 4 ощутимых балла. Обошлось традиционно без серьёзных последствий, но жители успели не на шутку перепугаться. Люди в спешке покидали свои дома, выбегая на улицу в домашних халатах, в экстренные службы беспрестанно обращались жители — пенсионерам и беременным женщинам потребовалась медицинская помощь.

Напомним, в ночь на 22 сентября в Иркутской области произошло сильное землетрясение.