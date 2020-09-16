Землетрясение в 3 балла ощутили жители Бурятии
Фото из открытых источников
Землетрясение магнитудой 2,5-3 ощущалось в четырёх районах Бурятии; пострадавших нет.
Жители четырёх районов Бурятии ощутили землетрясение магнитудой 2,5-3. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.
«Ощущались толчки в четырёх районах Республики Бурятия магнитудой 2,5-3, сведения о разрушениях и пострадавших не поступало», — сказали в пресс-службе республиканского МЧС.
В Бурятии работают оперативные группы, которые обследуют здания и сооружения.
Напомним, в Иркутской области произошло землетрясение магнитудой 8,1 балла.
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают