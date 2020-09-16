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Землетрясение в 3 балла ощутили жители Бурятии

сегодня 09:22

Фото из открытых источников

Землетрясение магнитудой 2,5-3 ощущалось в четырёх районах Бурятии; пострадавших нет.

Жители четырёх районов Бурятии ощутили землетрясение магнитудой 2,5-3. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

«Ощущались толчки в четырёх районах Республики Бурятия магнитудой 2,5-3, сведения о разрушениях и пострадавших не поступало», — сказали в пресс-службе республиканского МЧС.

В Бурятии работают оперативные группы, которые обследуют здания и сооружения.

Напомним, в Иркутской области произошло землетрясение магнитудой 8,1 балла.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

землетрясения
Бурятия

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