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Землетрясение в Иркутске: Кобзев распорядился проверить все жилые дома

сегодня 11:15

Фото из открытых источников

В Иркутской области весь жилой фонд обследуют на последствия землетрясения; такое распоряжение дал глава региона.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев дал распоряжение проверить весь жилой фонд после землетрясения в Иркутске 22 сентября. Особое внимание уделят домам 335-й серии. Это панельные пятиэтажки. В домах 335-й серии выявлен сейсмодефицит в два балла, дефекты конструкций несущих стен, коррозия арматуры, снижение жёсткости. Об этом сообщает «Иркутск сегодня».

В Иркутской области около 1,3 тысяч таких строений, около 500 из них – в Ангарске, остальные – в Иркутске, Зиме, Усолье-Сибирском, в Хомутово и других муниципальных образованиях.

Для обследования планируется привлечь специалистов Фонда капитального ремонта Иркутской области, сообщили в администрации Иркутска.

Напомним, в Иркутской области произошло два землетрясения.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Иркутская область
землетрясение

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