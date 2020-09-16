Землетрясение в Иркутске не повлияло на работу ГЭС и ТЭЦ

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В Иркутской области оценили последствия землетрясения; гидроэлектростанции и ТЭЦ не понесли ущерба.

Землетрясение ночью 22 сентября не повлияло на работу гидроэлектростанций Ангарского каскада. Об этом сообщили в пресс-службе, «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерации». Иркутская, Братская и Усть-Илимская ГЭС работают в штатном режиме. Проведены осмотры оборудования, зданий и сооружений — замечаний и повреждений не выявлено.

Объекты электросетевой компании Иркутской области также работают в штатном режиме. Производятся осмотры оборудования, зданий и сооружений.

Нарушений режима работы и отключений оборудования на объектах участка тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ не происходило.

Напомним, в Иркутской области после землетрясения проверят все жилые дома.