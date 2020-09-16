Землетрясение в Иркутской области ощутили жители 12 районов

Фото pixabay.com, видео МЧС по Иркутской области

Ночью жителей Иркутской области разбудили подземные толчки; в эпицентре их сила превысила 8 баллов.

В МЧС по Иркутской области сообщили о проверке зданий на целостность после ночного землетрясения.

В Иркутске жители ощутили два толчка магнитудой 5.9 баллов в 02:05 и магнитудой 2-3 балла в 02:20 по местному времени.

Эпицентр землетрясения находился в Слюдянском районе, в 15 км от посёлка Култук. Там сила толчков доходила до 8,1 балла.

Землетрясение ощущалось на территории 12 районов.

В настоящее время специалисты МЧС продолжают обследование территорий населённых пунктов на предмет выявления разрушений. Сообщения о пострадавших не поступали.

В Главном управлении МЧС России по Иркутской области работает телефон доверия: 8(3952)399999.

Напомним, в Иркутске ввели режим повышенной готовности из-за землетрясения.