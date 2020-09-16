Землетрясения, сбой провайдера, скандал вокруг секты и белка-негритянка: главные новости 22 сентября в одном материале

Фотографии с сайта pixabay.com, СК по Новосибирской области, пресс-службы правительства Алтайского края, из соцсетей и Михаила Тумайкина

Главные события дня в обзорном материале Сиб.фм; землетрясения, сбой провайдера, скандал вокруг секты, белка-негритянка и другие новости 22 сентября.

Многие события вторника взбудоражили общественность. Главные из них — в обзоре Сиб.фм.

Землетрясения в Иркутске

Прошедшей ночью областной центр Иркутской области пережил две волны подземных толчков с интервалом всего в десять минут. Землетрясение магнитудой в 5,9 балла не привело к разрушениям и человеческим жертвам. Тем не менее горожане сильно перепугались. Они выбежали на улицы, схватив первое, что попалось под руки, и долго боялись возвращаться в покинутые в спешке дома. В комментариях в соцсетях жители Иркутска писали, что оценивают эффект от подземных толчков, «как будто все 10 баллов было».

Учёные заверяют, что новосибирцам бояться землетрясений не следует.

Рост заболеваемости COVID-19

В восьми регионах России наблюдается наиболее динамичный рост заболеваемости коронавирусом, заявил внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов. Половина из них — в Сибири.

Это Севастополь, Еврейская автономная область, Республика Тыва, Ленинградская область, Республика Алтай, Республика Коми, Республика Бурятия и Кемеровская область.

Виновные будут наказаны

Следственный комитет региона заявил о возбуждении уголовного дела по факту избиения полицейскими жителей Новосибирской области.

Инцидент произошёл в Венгеровском районе 19 сентября. Информация о произошедшем попала в Сеть и взбудоражила общественность.

Прощай, интернет

Сбой произошёл сегодня в работе одного из крупнейших новосибирских интернет-провайдеров «Электронный город». Об этом Сиб.фм сообщил представитель компании Дмитрий Мишин.

Не менее часа не работали услуги интернета, приложение, телевидение. Также полностью был недоступен сайт «Электронного города» и рабочие телефоны.

Задержание сектантов

Сегодня в Красноярском крае задержали троих лидеров религиозной организации «Церковь последнего завета». Сектанты гипнотизировали ничего не подозревающих верующих, вымогали у них деньги и оказывали жёсткое психологическое давление.

У части последователей движения обнаружились серьёзные проблемы со здоровьем из-за длительного психологического насилия. Сообщается, что всем организаторам грозит до четырёх лет колонии.

Белка-негритянка

Житель новосибирского Академгородка Михаил Тумайкин сфотографировал белку необычного чёрного цвета.

«Легендарная чёрная белка посетила сегодня и нашу рябину. Любительница ягод оказалась с белым пузиком», — написал Михаил Тумайкин на своей странице в соцсети Facebook.

Губернатор дома — заболел

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заболел коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

С сегодняшнего дня глава края ушёл на дистанционный режим работы, лечение он проходит дома.

Несъедобный, зато бесплатный

Директор Забайкальского правозащитного центра Анастасия Коптеева попросила губернатора региона Александра Осипова организовать проверку школьной столовой после того, как двое её детей серьёзно отравились, пообедав между уроками.

Школьников рвало всю ночь, но и до этого подростки жаловались на питание.