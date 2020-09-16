Жители Иркутска в частных домах сильнее прочувствовали землетрясение

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Похоже, подземные толчки могут стать арбитром в дискуссии, где лучше жить – в частном или многоквартирном доме; по крайней мере, для живущих в Иркутске.

Пережившие землетрясение жители Иркутска делятся впечатлениями от пережитого. Как выяснилось из комментариев в соцсетях, в частных домах во время толчков было гораздо страшнее: они буквально ходили ходуном и было впечатление, что жилища готовы обрушиться на голову находящихся внутри людей. В высотках эффект был менее внушительным.

Горожане также отмечают негативное психологическое воздействие от сработавших автомобильных сигнализаций, благо, какофония продолжалась недолго: автовладельцы догадались отключить подвывающие «сигналки».

И это – не смотря на то, что эпицентр отстоял от Иркутска на 83 километра к юго – западу.

Напомним, 22 сентября в Иркутске введён режим повышенной готовности.