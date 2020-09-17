Афиша Новосибирска на 25-27 сентября: бабье лето, Шекспир и общество живых поэтов

Стихи на улице, Есенин под музыку и стриптиз с обнимашками в театре: главные культурные события в Новосибирске на ближайшие выходные

Коллаж Сиб.фм, фото из открытых источников

Последние выходные сентября ещё могут порадовать осенним теплом. Конечно, их можно и нужно посвятить прогулкам в ещё не утеплённой одежде. К тому же этому способствуют некоторые события, которые подарит горожанам новосибирская культурная жизнь. Например, в одном из парков будут читать стихи. В поэзию можно окунуться и вечерами: послушать, как на музыку положили творчество Есенина. Театры же порадуют экспериментами, которые подразумевают полный контакт со зрителем. В том числе тактильный. А ещё намечаются дискотека в стиле 90-х, концерт в память о «Горшке» и фильм про советского футболиста.

В пятницу 25 сентября:

Эта абсурдистская трагикомедия по пьесе британского драматурга Тома Стоппарда рассказывает о событиях трагедии Уильяма Шекспира «Гамлет» с точки зрения двух второстепенных персонажей — придворных Розенкранца и Гильденстерна. По сюжету театральной постановки, премьера которой состоялась в 1966 году в Эдинбурге, неразлучные друзья принца датского включаются в опасную игру на выживание. Перед ними открывается непроходимый лабиринт смыслов, каждый поворот которого подкидывает всё более сложные вопросы. Один неверный ход может стать последним. В этой игре нет зрителей — в прямом смысле: каждый, кто придёт на спектакль «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», наравне с шекспировскими героями почувствует себя настоящим свидетелем захватывающего приключенческого квеста.

Театр «Глобус». (ул. Каменская, 1), в 18:30

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«Заметался пожар голубой» — эти строки так хорошо подходят под сибирскую осень: яркую от жёлто-красных языков пламени крон деревьев, которые окутывает сизая синева сентябрьского неба. Их автор, Сергей Есенин, являясь одним из самых глубоко национальных поэтов России, очень органично воспринял певучий склад народного стихосложения, а в его творчестве отразились исконно русские фольклорные напевы. Вот и Айседора Дункан говорила про его стихи: «Я слышу, что это музыка». В контексте судьбы Есенина доверять ей непросто. Но в этом высказывании основоположница свободного танца оказалась права: творчество поэта будто бы само просится быть положенными на музыку. Что периодически и происходит, особенно в последние годы. Вот и на мероприятии «Квартирник ко дню рождения Сергея Есенина», организованного новосибирскими поэтами и музыкантами, прозвучат стихи всенародно любимого поэта в современных аранжировках.

ДК им. Октябрьской революции (ул. Ленина, 24), в 19:00

В субботу 26 сентября:

Почти забытый сегодня формат поэтических встреч на открытом воздухе реанимируется в нашем городе силами энтузиастов, местного отделения Союза писателей России и Управления культуры мэрии. А площадку для декламации своего творчества поэтам в летнее (и немного осеннее) время предоставила «Берёзовая роща». Проект «Поэтическая поляна» предоставляет всем желающим возможности найти благодарных слушателей, узнать о современных поэтах и окунуться в творческую среду. Кто знает, может, там откроется городу и миру новый «Вознесенский и Евтушенко», как когда-то они заявили о себе также под открытым небом Москвы.

ПКиО «Берёзовая роща» (ул. Планетная, 53), в 14:00

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Все, кому немного или много за тридцать, должны помнить времена, когда под треки таких незамысловатых групп, как «Вирус» или «Демо», либо шли на первые свидания, либо устраивали вечеринки в школах и вузах, либо просто слушали попсу из открытых окон и бесили поклонников более сложных музыкальных жанров. Вечеринка «Большая Discoteka 90-х! Halloween 90» как раз для тех, кто активно тусил 25-20 лет назад под всё, что играло из радиоприёмников. Причём организаторы дискотеки, которая пройдёт в клубе под землёй, помимо «Иванушек International» и Андрея Губина, анонсируют музыку Fat Boys Slim и Prodigy. В общем, формат на любителя.

Лофт-парк «Подземка» (Красный проспект, 161), в 23:30

В воскресенье 27 сентября:

Эксперимент этой постановки заключается в том, что её сюжет опирается на личный опыт каждого из присутствующих. А ещё в ней можно в буквальном смысле прикоснуться к магии театра и пощупать актёров. Ведь «Близость» — это интерактивный спектакль, в котором зрители становятся полноправными участниками процесса. Любопытными выглядят и рекомендации к посещению постановки для зрителей и их участию в нём — каждый сам может сделать выбор: подняться на сцену или занять позицию наблюдателя. Попасть на него нельзя будет после начала, когда закроют двери, а за час до «Близости» не рекомендуется курить. Очень дальновидно.

Театр «Красный факел» (ул. Ленина, 19), в 19:00

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Шестеро сталеваров в одночасье потеряли работу и прожигают жизнь в дешёвом баре, попивая пиво. Жёны их бросили, девушки разлюбили — не жизнь, а тоска. Но реклама одного пикантного занятия, попавшаяся на глаза героям, переворачивает всю жизнь друзей. Мужчины хватаются за нелепую затею — сделать собственное стрип-шоу. Героев ждёт почти сказочное превращение из гадких утят в прекрасных лебедей. В Новосибирске за этим спектаклем закрепилась слава невероятно обаятельного и актуального: в непростое время многие признаются, что именно спектакль «Только для женщин» вдохновил их на смелые шаги и преодоление трудностей.

Театр «Красный факел» (ул. Ленина, 19), в 18:00

Кинопремьеры недели:

«Клаустрофобы: Квест в Москве»

Популярный американский блогер сделал себе имя на участии в самых зрелищных и опасных испытаниях, которые он находит по всему миру. На 10-летие своего шоу он непременно хочет устроить что-то особенное. Тогда друзья предлагают ему пройти необычный квест в Москве. Поначалу главный герой настроен скептически, но ему объясняют, что ничего подобного ему ещё не доводилось переживать. Каждое испытание в этом квесте подбирается индивидуально под участника, но самое главное — это будет по-настоящему страшно. Насколько это вообще возможно.

«Сделано в Италии»

Душевная семейная комедия о богемном лондонском художнике Роберте, который вместе со своим сыном Джеком приезжает в Тоскану, чтобы продать старый дом, оставшийся после смерти жены. Герои рассчитывают быстро заключить сделку и уехать, но в итоге остаются в Италии на некоторое время, чтобы сделать ремонт. Эта поездка помогает им восстановить не только дом, но и давно разрушенные семейные отношения, обрести душевное спокойствие, радость и встретить новую любовь. Вероятно, в качестве ближайшего референса этого фильма могут служить такие народно популярные картины, как «Хороший год» или «Под солнцем Тосканы».

«Стрельцов»

Очередной российский байопик об известном советском спортсмене. В главной роли, разумеется, Александр Петров (разве могут быть ещё какие-то варианты?). Что касается героя — в этот раз выбор продюсеров пал на футболиста Стрельцова. Уже к 20 годам у восходящей звезды и кумира миллионов было всё: талант, деньги, слава, любовь. Вся страна с замиранием сердца ждала побед советской сборной на предстоящем чемпионате мира в Швеции и дуэли Стрельцова с Пеле. Но за два дня до отъезда команды недоброжелатели ломают судьбу спортсмена. Когда дорога в футбол, казалось бы, навсегда отрезана, герой должен совершить невозможное, чтобы вернуться, заслужить заново народную любовь и доказать всем, что он — чемпион.

Также на выходных:

25 сентября

- красочное видеошоу «Приключения Хрумки в зимнем лесу» в детско-юношеском центре «Планетарий». Улица Ключ-Камышенское плато, 1/1, начало в 11:00;

- концерт «Вечер памяти Михаила «Горшка» Горшенёва» в зале «Правда» лофт-парка «Подземка». Красный проспект, 161, начало в 20:00.

26 сентября

- концертная программа «Тайна — творчества основа» на тему искусства в литературе в ГКЗ имени А. М. Каца. Красный проспект, 18/1, начало в 15:00;

- спектакль «У шамана три руки» в Мастерской Крикливого и Панькова. Улица Ленина, 15, начало в 18:00.

27 сентября

- концерт классической музыки «Фанфар пронзительные звуки» в ГКЗ имени А. М. Каца. Красный проспект, 18/1, начало в 15:00;

- перенесённая с 4 апреля премьерная опера «Снегурочка» в НОВАТе. Красный Проспект, 36, начало в 17:00.