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Бампер всмятку: иномарка влетела в забор на площади Лунинцев

сегодня 07:01

Фото из группы "Вконтакте" "АСТ-54"

Седан Toyota врезался в забор на высокой скорости на площади Лунинцев; от удара бампер и одну из сторон автомобиля сильно помяло.

Водитель седана Toyota Cresta не справился с управлением, из-за чего влетел в дорожное ограждение на площади Лунинцев. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте».

На фотографиях, которые выложили в группе видно, что больше всего досталось бамперу японской иномарки. Вмятины и царапины остались на левой части автомобиля.

Ограждению досталось больше всего – жёсткое столкновение не оставило забору шансов на жизнь.

Вероятной причиной ДТП могла стать высокая скорость, на которой новосибирец ехал по кольцу. Обстоятельства и причины ДТП предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД, которые прибыли на место аварии.

Сообщается, что на место прибыли и спасатели. Однако, информации о пострадавших нет.

Несколько дней назад в центре Новосибирска столкнулись два седана такси. У одного из них тоже отвалился бампер.

Автор:
Денис Калин

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Теги

ДТП
новосибирск
авария

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