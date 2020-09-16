Белоснежная улыбка, стройное тело и никакой хирургии: рацион питания и другие секреты неувядающей красоты Джулии Робертс

Фотографии с сайта pixabay.com и из аккаунта juliaroberts в Instagram

Джулия Робертс отлично выглядит в 52 года; актриса раскрыла секреты своей неувядающей красоты.

Голливудская актриса Джулия Робертс заявляет, что не сидит на жёстких диетах и не пользуется пластикой. Однако в свои 52 года выглядит она сногсшибательно и по-прежнему возглавляет рейтинги самых красивых женщин мира. Публикуем лайфхаки, которые, по словам актрисы, помогают ей самой.

Секрет белоснежной улыбки

Джулия Робертс заявляет, что её знаменитая белоснежная улыбка — результат чистки зубов исключительно пищевой содой.

Отметим, что далеко не все стоматологи поддерживают такое решение проблем с зубами. Но, очевидно, этот способ прекрасно действует на улыбку Робертс, а в магазинах всё чаще можно увидеть зубную пасту с добавлением соды.

Экспериментировать или нет — решать вам.

Секретный рацион питания

При такой феноменальной фигуре многие уверены, что актриса соблюдает жесточайшую диету и не позволяет себе ничего лишнего. Но Джулия Робертс не раз говорила, что обожает итальянскую пасту и позволяет себе вкусные десерты. Однако это не означает отказ от разумного и в целом правильного питания.

Завтрак Робертс обычно состоит из варёных яиц, тостов с авокадо, кофе и свежих ягод. Кроме того, непременный атрибут каждого утра актрисы – кокосовая вода.

На обед она предпочитает курицу, приготовленную на гриле, и овощной салат. Альтернативный вариант – её любимая итальянская паста с цыплёнком.

А ужин включает в себя рыбу и салат. При этом Джулия не отказывает себе в нескольких бокалах вина, которые, по её мнению, хорошо влияют на сон.

Секрет удовольствия

Джулия Робертс абсолютно убеждена, что занятия спортом должны приносить удовольствие. Как только это превращается в рутину, они становятся бесполезными.

Актриса занимается физическими нагрузками четыре раза в неделю и тратит на это каждый раз примерно по одному часу своего времени. Робертс любит разнообразные тренировки, однако предпочитает делать акцент на йоге и водной аэробике.

Секретная альтернатива пластике

Актриса уверяет, что не прибегает к помощи пластических хирургов и не делает никаких инъекций или ботокса. Она просто тщательно подходит к уходу за своей кожей и всегда смывает макияж перед сном. Даже в тех ситуациях, когда после тяжёлого дня на съёмках не остаётся никаких сил.

Робертс говорит пластике лица «нет», зато часто посещает косметолога и применяет различные маски. Одним из её секретных оружий красоты является оливковое масло, с помощью которого она делает домашнюю маску для лица, рук и волос.

Она также отмечает, что немаловажным фактором её прекрасной формы является позитивное отношение к жизни. Искренняя улыбка всегда молодит.

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