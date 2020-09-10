"Бьётся в истерике под капельницей": избитую сестру новосибирского блогера допрашивают прямо во время химиотерапии

Фотографии из Telegram-аккаунта Софии Савенковой

Известный новосибирский блогер рассказала о давлении на пострадавшую сестру; стали известны новые подробности скандала.

Известный новосибирский блогер София Савенкова поделилась новыми подробностями разгоревшегося не так давно скандала. Выяснилось, что её сестра Аня сейчас проходит химиотерапию. На Аню оказывают всестороннее давление из-за поданного в правоохранительные органы заявления от жестоко избившей её женщины.

"Некая Екатерина Калеберда <...> Написала на Аню заявление в полицию, за травлю. И теперь Аню, которая сейчас лежит под капельницами на химиотерапии тревожат своими звонками сотрудники полиции", — сообщила блогер в своём Telegram-аккаунте (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены — прим. Сиб.фм).

Савенкова подчеркнула, что планирует обратиться в прокуратуру. Кроме того, она уже связалась с корреспондентами "Первого канала", чтобы рассказать свою версию событий на всю страну.

"Считаю что нужно на всю страну рассказать про этих <...> и про работу нашей доблестной полиции", — заявила София Савенкова.

Она отмечает, что её сестре сейчас очень тяжело.

"Сейчас разговаривала с Аней, она рыдает, у неё истерика. Лежит под капельницей и бьется в истерике, в то время как идёт химия, в то время когда должны быть только положительные эмоции", — написала Савенкова.

София Савенкова уверяет, что бывший парень Ани жестоко избивал её вместе со своей сестрой. Девушке диагностировали множественные гематомы, в том числе на пояснице, ногах и затылке.

Все они были зафиксированы, а заявление в полицию написано. Однако виновных до сих пор не наказали, равно как и не оправдали.

Напомним, 10 сентября София Савенкова заявила о блокировке своих постов об инциденте в соцсетях.