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Бытовые ссоры обернулись судом: жительнице Новосибирской области грозит 6 лет тюрьмы за попытку наказать соседей

сегодня 04:01

Фотографии с сайта pixabay.com

Женщина из Татарска предстанет перед судом; обвиняемой грозит 6 лет тюрьмы.

В Новосибирской области перед судом за ложный донос предстанет 33-летняя жительница Татарска, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В августе 2020 года женщина обратилась в полицию с заявлением об ограблении. Якобы из её дома украли золото.

«При этом она создала доказательства проникновения в жилище и краже имущества: повредила входную дверь, разбросала вещи в доме, спрятала ювелирные изделия из шкатулки», — заявили в прокуратуре.

Всё это женщина сделала, чтобы напугать приездом полиции своих соседей, с которыми у неё периодически возникали конфликты.

Однако вскоре правда выяснилась, а сама женщина стала фигурантом уголовного дела по части 3 статьи 306 УК РФ («Заведомо ложный донос о совершении преступления, соединённый с искусственным созданием доказательств обвинения»). Максимальный срок наказания по статье — лишение свободы сроком на 6 лет.

Уголовное дело рассмотрит Татарский районный суд Новосибирской области.

Напомним, 21 сентября в Новосибирске вынесли приговор пенсионеру, застрелившему из ружья соседа за громкую музыку.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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Теги

Новосибирская область
суд
донос
ссора
женщина
тюрьма
уголовное дело
сосед

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