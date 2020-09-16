Четыре женщины и мужчина умерли от COVID-19 в Новосибирске: что известно о новых жертвах коронавируса

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Пять пациентов скончались в Новосибирской области от коронавируса за минувшие сутки; с начала пандемии жертвами COVID-19 стали 425 человек.

В Новосибирской области от коронавируса за сутки умерли ещё пять человек. Об этом 23 сентября сообщили в региональном оператвином штабе.

«Это мужчина в возрасте 59 лет и женщины — им было 53 года, 71 год, 82 года и 82 года», — уточнили медики.

Всего в регионе от коронавируса умерли 425 человек.

Сейчас в отделениях реанимации находятся 38 человек. На ИВЛ – 9 пациентов.