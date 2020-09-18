Что изменится в жизни россиян в октябре 2020 года

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм, pixabay.com, mironline.ru

В октябре повезёт бюджетникам – им повысят зарплату. Также с первого числа будет увеличен размер МРОТ, а все социальные пособия будут приходить только на карточку «МИР». Кроме того, изменения коснутся автомобилистов: для оформления ОСАГО нужно вновь проходить осмотр, а будущим водителям больше не надо сдавать вождение на площадке.

Зачисление социальных выплат на карту «МИР»

С 1 октября все бюджетные выплаты, в том числе детские пособия, пенсии и другие субсидии будут начисляться только на карту платёжной системы «МИР».

В случае, если у получателя не будет данной карты, деньги будут храниться в течение 10 рабочих дней в банке, после чего будут отправлены обратно в Пенсионный фонд.

Чтобы избежать подобной ситуации, можно оформить карту «МИР» в любом банке на ваш выбор и предоставить её реквизиты в отделении ПФР, МФЦ, социальный отдел или загрузить данные в электронный кабинет на сайт Пенсионного фонда.

Изменения размера МРОТ

В сентябре министерство труда и социальной защиты РФ утвердило величину прожиточного минимума во втором квартале 2020 года. С 1 октября размер МРОТ составляет 12 392 рубля для трудоспособного населения. Это на 262 рубля больше, чем на данный момент.

Величину МРОТ за второй квартал 2020 году будут использовать при расчётах социальных выплат и зарплат уже в следующем году.

В целом, согласно опубликованному на сайте ведомства документу, прожиточный минимум во II квартале 2020 года установлен в следующих размерах:

в среднем на душу населения в размере 11 468 рублей;

для трудоспособного населения — 12 392 рубля;

для пенсионеров — 9 422 рубля;

для детей — 11 423 рублей.

Индексация зарплат бюджетникам

С 1 октября проиндексируют зарплату представителям бюджетного сектора. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно распоряжению, на три процента будут проиндексированы зарплаты работников федеральных казённых, бюджетных и автономных организаций. Также увеличится зарплата персонала воинских частей.

Техосмотр для оформления ОСАГО

С 1 октября автомобилистам вновь придётся проходить техосмотр, чтобы оформить страховку ОСАГО. С марта это правило было отменено из-за пандемии коронавируса, поскольку автосервисы некоторое время были закрыты. Теперь водители должны предоставить диагностические карты или свидетельства о прохождении техосмотра при заключении договора.

Тем, кто оформил ОСАГО в период пандемии, необходимо донести документы, подтверждающие прохождение техосмотра в свою страховую компанию, вплоть до 30 октября.

Изменение процедуры сдачи экзамена на водительские права

С 1 октября 2020 года вступают в силу постановления правительства об изменении процедуры сдачи экзамена на водительские права. Согласно законопроекту, теперь будущим водителям не нужно будет проходить такой этап, как площадка. Вместо него граждане будут сдавать единый практический экзамен. Также экзаменующимся заранее сообщат точный список улиц, на которых может пройти испытание. Кроме того, отрабатывать практические навыки с инструктором теперь можно будет и на магистралях со скоростью выше 60 км/ч.