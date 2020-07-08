Дело о мошенничестве в новосибирском Институте горного дела передали в суд

Фото с сайта «Новости сибирской науки»

В Новосибирске завершили расследование дела о мошенничестве в «Институте горного дела» СО РАН; по версии следствия, сотрудники незаконно присвоили больше двух миллионов рублей.

Уголовное дело о крупном мошенничестве сотрудниками «Института горного дела» СО РАН передали на рассмотрение в суд. Об этом 23 сентября сообщила старший помощник начальника Следственного управления СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Следствие считает, что директор, его заместитель и один из научных сотрудников завысили стоимость оборудования на торгах. Так, в 2017 году замдиректора предложил купить за бюджетные деньги измерительную систему телеинспекции за 700 тысяч рублей. В итоге торгов оборудование приобрели за 288 тысяч рублей, а остальные деньги присвоили себе, утверждает СК.

Также сообщается, что сотрудники института незаконно растратили почти 700 тысяч рублей. Следствие заявляет, что это те деньги, которые были получены ими в качестве надбавок за своевременное и качественное выполнение плановых заданий, которые выполняли другие работники. Общая сумма ущерба составила 2,4 млн рублей, заключил СК.

Дело направлено в суд на рассмотрение по существу. Следствие арестовало имущество фигурантов на 4 млн рублей.

Напомним, в июле суд вынес приговор о картельном сговоре в клинике Мешалкина.