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Дизайнер с Урала пришёл к успеху: президент России Владимир Путин одобрил посвящённую ему коллекцию одежды

сегодня 00:07

Фото kremlin.ru

Нередко лицом брэнда становится селебрити; российский президент Владимир Путин стал источником вдохновения для российского модельера.

Коллекцию Putin Team дизайнера Дмитрия Шишкина принял и одобрил Владимир Путин, пишет «Лента.ру». Дизайнер отправил главе России 100 вещей с логотипом, включая верхнюю одежду и головные уборы. Мерки с президента Шишкин, естественно, не снимал, но ориентировался на фото и видеоизображения. Одежда – размера L, так как у президента нормальные пропорции и хорошая фигура, рассказывает Шишкин. Базовые цвета коллекции – чёрный, серый, синий, стильно, но сдержанно.

Напомним, 15 сентября двое новосибирцев получили награды от Путина.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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