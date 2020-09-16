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Дорогой «Арепливир»: ФАС занялась препаратом от коронавируса за 12 тысяч

сегодня 23:11

Фото Pixabay

Федеральная антимонопольная служба направила запросы, чтобы выяснить обоснованность цены «Арепливира»; оптовая стоимость его начинается от 12 тысяч рублей.

ФАС направила запрос для выяснения обоснованности оптовой цены препарата от COVID-19 «Арепливир». Об этом со ссылкой на пресс-службу Федеральной антимонопольной службы 23 сентября сообщает «Новая газета».

«Следует отметить, что препарат "Арепливир" не входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а, следовательно, цены на него не подлежат государственному регулированию», — сообщает ФАС.

Ранее стало известно, что стоимость «Арепливира» будет варьироваться от 12 230 рублей за 40 таблеток. Препарат поступил в московские аптеки 21 сентября.

Напомним, ранее депутат Госдумы от Новосибирска потребовал проверить стоимость «Арепливира».

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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