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Дорогу до новосибирской деревни Бородавкино отремонтируют за счёт федерального бюджета

сегодня 22:01

Фото Pixabay

В новосибирской деревне отремонтируют участок дороги; работы, на которые потратят больше 170 млн, планируют завершить уже в октябре.

На ремонт дороги до деревни Бородавкино в Искитимском районе Новосибирской области потратят 173 млн рублей. Об этом 23 сентября заявил заместитель начальника управления дорожного комплекса регионального минтранса Виктор Хихлов, который проконтролировал ход работ. По его словам, работы на автодороге «Сузун-Битки-Преображенка» должны быть завершены уже в октябре.

«Данная автомобильная дорога является региональной, она соединяет населенные пункты Сузунского и Искитимского районов, по ней осуществляются ежедневные автобусные перевозки, поскольку дорога входит в перечень школьных маршрутов. Очень важно, что в национальный проект с прошлого года помимо дорог Новосибирской агломерации вошли и дороги регионального и межмуниципального значения во всех районах области. Ремонт таких дорог очень важен для обеспечения транспортного сообщения районов друг с другом, а также районов с областным центром. Новые дороги позволяют более комфортно и безопасно передвигаться и в целом делают жизнь селян лучше», — отметил он.

Участок ремонтируют по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). Вскоре на объекте появятся водопропускные трубы, барьерное ограждение, сигнальные столбики, дорожные знаки, разметка термопластиком. Подрядчиком выступает ООО «Дорсиб плюс».

Напомним, в начале сентября стала известна сумма выделенных на ремонт новосибирских домов денег.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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