Два месяца СИЗО: суд отправил за решётку Виссариона
Фото Сиб.фм и из открытых источников
Суд Центрального района Новосибирска избрал меру пресечения для главы секты и его приспешников; в СИЗО Виссарион проведёт два месяца.
В суде Центрального района Новосибирска избрали меру пресечения для попавших под следствие руководителей секты «Церковь Последнего завета».
Сергей Торопов, он же Виссарион, и его ближайшие последователи Вадим Редькин и Владимир Ведерников останутся в СИЗО на два месяца.
Руководителей религиозной общины доставили в Новосибирск из Красноярского края, где они организовали «Город солнца».
Напомним, руководителей секты подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и создании религиозной организации, посягающей на свободу и здоровье граждан.
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