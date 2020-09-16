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Два месяца СИЗО: суд отправил за решётку Виссариона

сегодня 11:34

Фото Сиб.фм и из открытых источников

Суд Центрального района Новосибирска избрал меру пресечения для главы секты и его приспешников; в СИЗО Виссарион проведёт два месяца.

В суде Центрального района Новосибирска избрали меру пресечения для попавших под следствие руководителей секты «Церковь Последнего завета».

Сергей Торопов, он же Виссарион, и его ближайшие последователи Вадим Редькин и Владимир Ведерников останутся в СИЗО на два месяца.

Руководителей религиозной общины доставили в Новосибирск из Красноярского края, где они организовали «Город солнца».

Напомним, руководителей секты подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и создании религиозной организации, посягающей на свободу и здоровье граждан.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

суд
новосибирск
Виссарион

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